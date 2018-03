'Obama krijgt eigen Netflix-serie'

2018-03-09T09:49:00

2018-03-09T09:48:34

Veel Amerikaanse presidenten die na hun ambt het Witte Huis verlaten, verdwijnen stilletjes naar de achtergrond. Barack Obama lijkt andere plannen te hebben. Zo gaan er nu geruchten dat de voormalig president een eigen Netflix-serie krijgt.

Daarover schrijft The New York Times. Ook Apple en Amazon zouden Obama hiervoor hebben benaderd, maar Netflix trok aan het langste eind. De serie zou niet zozeer over Barack en zijn vrouw Michelle zelf gaan, maar juist focussen op 'inspirerende verhalen' die zij onder de aandacht willen brengen.

Talkshow

Kijkers hoeven dus niet te verwachten dat er modder gegooid wordt richting Donald Trump, melden de bronnen van de krant. Obama laat zich in het openbaar zelden uit over het huidige politieke klimaat in de Verenigde Staten. Het is overigens niet de eerste keer dat hij op Netflix te zien is. Zo was hij ook te gast bij de Netflix-talkshow 'My Next Guest Needs No Introduction' van David Letterman.