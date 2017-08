Obama-tweet verbreekt Twitter-records

2017-08-16T10:33:00

2017-08-16T11:53:01

Een recente tweet van voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama is hard op weg om alle Twitter-records te verbreken. Zijn bericht in reactie op de gebeurtenissen in Charlottesville is al meer dan een miljoen keer gedeeld en krap drie miljoen keer geliked.

Het is daarmee de meest 'gelikete' tweet ooit, bevestigt Twitter. Obama twitterde een foto van hemzelf en drie kinderen met drie verschillende nationaliteiten. "Niemand wordt geboren met haat richting andere personen om de kleur van hun huid, hun achtergrond of hun religie," stelt hij daarbij. Het betreft het begin van een bekend citaat van Nelson Mandela.

Ophef

Hoewel niet rechtstreeks uitgesproken, is het duidelijk een reactie op de extreem-rechtse protestmars die vorige week in de Verenigde Staten volledig uit de hand liep. Het onderwerp is nog steeds het gesprek van de dag in de VS, met name omdat de huidige president Trump zich niet fel uitspreekt tegen racisme maar juist benadrukt dat het geweld die dag 'van beide kanten' kwam.

In tegenstelling tot Trump is Obama helemaal niet meer zo actief op Twitter, sinds hij president af is. In het verleden zette hij het platform wel vaker op stelten. Nadat hij in 2012 werd herkozen, twitterde hij een foto waarop hij zijn vrouw Michelle Obama omhelsde met de tekst 'nog vier jaar'. Een tijdlang was het de meest gedeelde tweet ooit, hoewel de huidige tweet al veel vaker gedeeld is.