'Oculus werkt aan veel goedkopere vr-bril'

2017-07-14T15:29:00

2017-07-14T15:27:27

Oculus werkt mogelijk aan een veel goedkopere versie van de Oculus Rift, die volgend jaar moet lanceren. Die zou 200 dollar gaan kosten en onafhankelijk van pc of smartphone werken.

De huidige Oculus Rift lanceerde in eerste instantie voor 599 dollar. Naast de virtual reality-bril is ook een krachtige pc vereist. De nieuwe bril zou alle hardware reeds ingebouwd hebben, en zodoende volledig onafhankelijk werken. Dat melden bronnen vandaag aan Bloomberg. Zeker als je niet al een krachtige gaming-pc hebt staan, zou dat veel geld kunnen schelen.

Aanbieding

Momenteel is de Oculus Rift te koop voor 449 euro, een tijdelijke zomeraanbieding. Naast de bril krijg je er o.a. twee bewegingsgevoelige controllers bij en zeven games. De uitverkoop duurt een paar weken, daarna stijgt de prijs naar 499 dollar. Dat is wel permanent 100 dollar goedkoper dan de prijs voor deze aanbieding was. De nieuwe europrijs is nog niet bekend.