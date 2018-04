Oer-browser Mosaic bestaat 25 jaar

2018-04-23T09:57:00

2018-04-23T09:54:47

Browsers vandaag de dag zijn allen schatplichtig aan Mosaic, de oer-browser die het wereldwijde web naar het grote publiek bracht. De eerste stabiele release daarvan was op 22 april 1993, nu alweer 25 jaar geleden.

Mosaic is niet de eerste browser; drie jaar daarvoor lanceerde WorldWideWeb voor intern gebruik bij de European Organization for Nuclear Research (CERN). Maar internet voor thuisgebruik kwam pas op gang nadat Mosaic ter download beschikbaar werd gesteld, door de makers aan de Amerikaanse universiteit NCSA.

De browser debuteerde niet alleen de optie om websites als favorieten op te slaan, maar toonde ook als eerste afbeeldingen op de pagina's zelf. Eerdere browser ondersteunden wel plaatjes, maar die openden in een apart venster. Ook werden links voor het eerst opgemaakt met blauw-onderstreepte letters, zodat ze te onderscheiden waren van de rest van de tekst.

Mosaic werd pas echt populair nadat er een Windows-versie van uitkwam, die 'duizenden keren per maand' werd gedownload. De browser werd nog tot 1997 doorontwikkeld, maar de makers erachter hadden inmiddels een nieuwe browser gelanceerd die nog veel bekender werd: Netscape Navigator.

Van Mosaic tot Internet Explorer en Firefox

Microsoft licenceerde de broncode van Mosaic om Internet Explorer mee te bouwen. Daarna was het zowel met Mosaic als Netscape snel afgelopen, omdat Windows-gebruikers massaal met Internet Explorer aan de slag gingen. Die browser was standaard aanwezig op Windows-pc's, de instapdrempel was dus nog veel lager.

Netscape stond later aan de basis van de Mozilla-browser in 2002, omgedoopt tot Firefox in 2004. Mosaic stond dus aan de wieg van het internet zoals we het vandaag de dag gewend zijn om te gebruiken, en dat is wel een felicitatie waard!