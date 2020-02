Offce-app bundelt Word, PowerPoint en Excel

2020-02-19T09:29:00

2020-02-19T09:30:38

Word, Excel en PowerPoint bestaan al tijden als losse apps, maar Microsoft bundelt ze nu voor het eerst samen in één applicatie. Die draagt de naam Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & Meer en is vanaf heden te installeren.

Naast het bewerken van allerlei Office-documenten binnen dezelfde omgeving, biedt de app nog enkele extra's. Zo kun je er .pdf-bestanden mee ondertekenen en documenten mee scannen. Bestanden zijn eenvoudig te delen en er is integratie met OneDrive na het koppelen van je Microsoft-account. Dit is overigens niet verplicht, de app is ook te gebruiken zonder in te loggen.

Goed zoeken

Op het moment van schrijven is de nieuwe Office-app wat lastig te vinden. Zo kwamen we deze niet tegen in de Play Store op onze smartphone. Maar via de pc lukte het wel om de app te installeren. Voorlopig is de Office-bundel alleen uit voor Android en nog niet voor iOS-apparaten. De losse apps van Word, PowerPoint en Excel blijven daarnaast gewoon bestaan.