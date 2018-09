Office 2019: Dit is er zoal nieuw

2018-09-26T11:24:00

2018-09-26T11:21:58

Microsoft brengt Office 2019 uit als opvolger van Office 2016, speciaal voor gebruikers die niet vast willen zitten aan een Office 365-abonnement. Wat krijg je terug voor de eenmalige aankoopprijs?

Office 2019 is een zogeheten standalone versie van Office, terwijl Office 365 werkt op abonnementsbasis. Je betaalt dan maandelijks of jaarlijks voor toegang tot alle Office-software, die regelmatig van updates worden voorzien. Zodoende zit je altijd op de nieuwste versie van Office.

Office 2019 wordt gezien als de opvolger van Office 2016 in de zin dat drie jaar aan updates die Office 365-gebruikers al hebben gekregen, nu gebundeld zijn in een eenmalige release. Daar betaal je één keer voor en er komen daarna ook geen nieuwe functies meer bij.

Office 2019 en Office 365: (prijs)verschillen

Microsoft heeft uiteindelijk het liefst dat je overstapt op Office 365, waar ook voordelen bij zitten als 1 TB OneDrive-cloudopslag en installatie op meerdere pc's. Office 2019 is daarentegen maar op één pc tegelijk te gebruiken, je schaft dus een eenmalige licentie aan voor Windows of Mac.

Office 365 voor één pc kost 7 euro per maand, voor vijf apparaten een tientje. Een europrijs voor Office 2019 is nog niet bekend, maar de Amerikaanse adviesprijs is een fikse 249,99 dollar. Ter vergelijking: Office 2016 kost 149 euro voor één pc.

Office 2019 is dan ook vooral geschikt voor gebruikers en bedrijven die per se niet aan een abonnement vast willen zitten, ook al is dit overigens maandelijks opzegbaar. Beide Office-versies bevatten de volgende programma's: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher en Access. Die laatste twee werken alleen op Windows-pc's.

OneNote is vervangen door de versie van OneNote die reeds standaard deel uitmaakt van Windows 10. De verwachting is dat Office 2019 binnen enkele weken voor iedereen te koop is.

Nieuw in Word

De Office-programma's hebben door de jaren heen een hoop nieuwe functies gekregen. Sommige opvallend, anderen subtiel. We pikken een paar van de belangrijkste features er tussenuit, te beginnen met Word. Daar is nu te kiezen voor een donker thema, ideaal voor wie vaak 's avonds nog achter de pc zit. Ook nieuw is een spraak-naar-tekst-functie, zodat je kunt dicteren. Er is hierbij alleen nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal. De nieuwe voorleesfunctie werkt wel in onze taal.

Nieuw in PowerPoint

In PowerPoint kun je aan de slag met Zoom en Morph. Zoom is een manier om tijdens een presentatie snel een overzicht te krijgen van alle dia's en vervolgens rap naar de slide te springen die je zoekt. Morph is een nieuwe transitie waarmee de ene dia heel vloeiend overloopt in een andere, wat bijvoorbeeld van pas kan komen bij staafdiagrammen. Bekijk in onderstaande video hoe je daarmee aan de slag gaat.

Nieuw in Excel

Het zal je niet verbazen dat er in Excel verschillende nieuwe formules zijn bijgekomen, naast aanpassingen aan bestaande formules zodat deze gemakkelijker uit te voeren zijn. Een overzicht van die formules vind je hier. Ook zijn er nieuwe manieren om data te visualiseren, zoals in een zogeheten trechterdiagram (zie onder) en een geografische kaart. In dat laatste geval kun je data uit verschillende landen overzichtelijk weergeven.

Nieuw in Outlook

In Outlook is de belangrijkste aanpassing de komst van de Focussed Inbox, 'Postvak in met prioriteit' in het Nederlands. Het mailprogramma maakt dan automatisch onderscheid tussen belangrijke mailtjes en bijvoorbeeld reclame-mails. Je kunt dit als je wilt ook weer uitschakelen. Tevens handig zijn @-mentions, zoals je ze kent van onder meer WhatsApp en Slack. Zodra iemand specifiek jouw aandacht wil trekken in een mail die aan meerdere mensen wordt verstuurd, doet diegene dat met een @ ervoor. Je krijgt dan speciaal een extra melding.

Hemelsbreed zijn er ook functies die gelden voor alle Office-programma's. Denk dan aan verbeterde ondersteuning voor Windows Ink voor gebruik met een stylus op touch-apparaten. Zoals de Surface-tablets. Zo kun je daarmee nu rekensommen opschrijven die vervolgens door Office voor je worden uitgerekend. Vormen als cirkels en driehoeken die je snel (lees: slordig) even neerpent, worden automatisch omgezet naar strakke lijnen.

Verder kun je zowel in Word als PowerPoint en Excel 3D-modellen importeren, die je bijvoorbeeld in Paint 3D hebt gemaakt. Ook maakt de Microsoft-vertaaldienst van alle drie programma's onderdeel uit en is er voortaan ondersteuning voor .svg-bestanden.

Wil je tot slot de nieuwe functies en aanpassingen tot in de kleinste details nalezen? Dat kan op deze overzichtspagina van Microsoft.