Office 2019 werkt alleen op Windows 10

2018-02-02T09:54:00

2018-02-02T11:01:10

Microsoft maakt bekend dat Office 2019 als opvolger van Office 2016 alleen werkt op pc's met Windows 10. Het vernieuwde Office-pakket komt in de tweede helft van 2018 uit.

Bovenstaande geldt vooralsnog enkel voor een losse licentie van Office 2019, ofwel voor gebruikers die niet maandelijks willen betalen voor een Office 365-abonnement. Bij zo'n abonnement heb je altijd toegang tot de nieuwste Office-functies, ook op oudere Windows-versies.

Nieuw in Office 2019

Het pakket bestaat uit Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Exchange, SharePoint en Skype for Business. Testversies worden reeds verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar. Wat er nieuw is ten opzichte van Office 2016, is voorlopig nog niet bekend. Ook over de prijs van een losse licentie is nog niet gesproken.

Upgraden of niet?

Upgraden naar Office 2019 - en in bepaalde gevallen dus ook naar Windows 10 - is niet gelijk nodig. Ondersteuning voor Office 2016 is nog geldig tot minstens 2025, en zelfs Office 2013 krijgt nog security-updates tot 2023. Als je tevreden bent met de Office-versie die je nu hebt, verandert er voorlopig niets.