Office 2021 los kopen kan vanaf 5 oktober

2021-09-17T10:15:00

2021-09-21T09:32:08

Wie liever niet aan een abonnement vast zit, kan Office ook los kopen. De huidige standalone-versie stamt alleen alweer uit 2019. Op 5 oktober wordt deze vervangen door Office 2021, een datum die overeenkomt met de komst van Windows 11. Dat is echter geen vereiste om Office 2021 te kunnen draaien, dat kan ook gewoon op Windows 10.

Het belangrijkste voordeel aan Office in abonnementsvorm (Microsoft 365 geheten) is dat alle programma's die er onder vallen, altijd up-to-date zijn. Er komen geregeld nieuwe functies voor uit en je krijgt 1 TB cloudopslag in OneDrive cadeau, waar je je documenten en/of andere bestanden in kwijt kunt.

Beide gelden niet voor de variant van Office die je eenmalig aanschaft. Toch is deze Office-versie voor veel mensen afdoende, omdat lang niet iedereen alle diepgravende opties van Microsofts kantoorpakket benut. Voor de basistaken kun je ermee prima uit de voeten, zonder dat je er maandelijks voor hoeft te betalen.

Wat kost Office 2021?

Een potentieel nadeel is de instapprijs. Een Microsoft 365-abonnement sluit je al af voor 7 euro per maand. Dit terwijl de losse Office (Office voor Thuisgebruik en Zelfstandigen 2019) momenteel 299 euro kost. Vermoedelijk betaal je voor Office 2021 weldra evenveel. Word, PowerPoint, Excel en OneNote zijn er mee op één pc te installeren. De licentie is dus niet onbeperkt.

Nieuw in Office 2021

Uiteraard brengt Office 2021 verbeteringen met zich mee, die de afgelopen twee jaar ook al voor Microsoft 365-abonnees beschikbaar kwamen. Voorbeelden zijn een donkere modus en ondersteuning voor ODF 1.3-bestanden. Hier vind je een overzicht van functies die nieuw zijn in Office 2021. Functies die afhankelijk zijn van kunstmatige intelligentie, zoals tekstvoorspellingen, werken echter niet.