Office 365-bundel voor Mac uit in Mac App Store

2019-01-25T09:33:00

2019-01-25T09:22:01

Werk je op een MacBook, dan is het voortaan een stuk eenvoudiger om daar Office-software op te installeren. De Microsoft Office 365-app bundelt zes Office-programma's en is vanaf heden te downloaden in de Mac App Store.

Een belangrijk voordeel van deze versie is dat de software altijd up-to-date blijft. Dat is minder omslachtig dan voorheen, zo is gebruik van de losse Microsoft AutoUpdate-tool niet meer nodig. Het pakket bestaat uit Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en OneDrive.

De programma's bieden onder meer ondersteuning voor de continuïteitscamera-functie van Apple. Daarmee zijn foto's en gescande documenten bijvoorbeeld draadloos in een Word-document te importeren vanaf een iPhone of iPad.

Abonnement

De app is gratis te downloaden, maar na een maand is een Office 365-abonnement-abonnement verplicht. Dit kost minimaal 7 euro per maand (voor één persoon). Download Office 365 voor Mac hier.