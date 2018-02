Olympische lichtshow met 1218 Intel-drones

2018-02-09T16:44:00

2018-02-09T16:44:05

Tijdens de Olympische Winterspelen te Pyeongchang worden er hopelijk heel wat wereldrecords verbroken. Maar een van de eersten staat niet op naam van een sporter, maar van Intel en zijn spectaculaire lichtshow.

Intel zette namelijk 1218 drones in, die synchroon met elkaar vlogen om in de lucht allerlei winterse figuren uit te beelden. Waaronder een snowboarder en uiteraard het Olympische logo. Nog niet eerder dansten er zoveel drones samen in één zwerm. Het vorige record stond overigens ook op naam van Intel, toen waren het er nog 500.

Koud kunstje

Het bedrijf legt aan de site Wired uit dat de grootste uitdaging hem zat in de koude temperatuur in Pyeongchang. Het was maar zeer de vraag of de batterijen in de drones daar tegen opgewassen waren. Daarom werden er in de aanloop naar de spelen tests gedaan in het Alpengebied, waar het regelmatig -10 vroor.

Bekijk hieronder een deel van de lichtshow terug.