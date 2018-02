Olympische Note 8 voor Pyeongchang-sporters

De Olympische Winterspelen zitten er al bijna weer op. Nederlandse deelnemers keren terug met de nodige gouden plakken, maar ook wie dat niet gelukt is gaat dankzij Samsung niet zonder lege handen naar huis.

Samsung schenkt namelijk 4000 speciale edities van de Galaxy Note 8 aan sporters en medewerkers van het grootse sportevenement. Die verschilt alleen wat betreft uiterlijk van de normale Note 8.

Logo

Let bijvoorbeeld op de witte achterkant met het gouden Olympisch logo. Deze variant komt verder niet in de losse verkoop. Opvallend is dat sporters uit Noord-Korea de toestellen na afloop weer in moeten leveren, omdat ze toch verboden te gebruiken zijn in dat land.