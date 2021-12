Omstreden functie voor Edge-browser: Gespreid betalen

2021-12-01T11:33:00

2021-12-01T11:28:01

Microsoft heeft een functie aan de Edge-browser toegevoegd die gespreid betalen mogelijk maakt zodra je bij webshops afrekent. Hoewel de 'koop nu, betaal later'-optie nu nog alleen in Amerika beschikbaar is, zijn de reacties op het nieuws veelal negatief.

Betalen in termijnen is een optie die automatisch tevoorschijn komt zodra je als Amerikaanse Edge-gebruiker een product tussen de 35 tot 1000 dollar wilt afrekenen, op het moment dat je normaliter je betaalgegevens zou invoeren. De functie wordt mogelijk gemaakt door Zip, een bedrijf dat zich hierin specialiseert. Maar ook vier dollar extra per aankoop rekent, wat nergens in Edge zelf vermeld staat.

Onder het blogbericht rond dit onderwerp en op sociale media regent het mede daardoor dan ook kritische geluiden. Microsoft zou Edge-gebruikers aanmoedigen om in feite leningen aan te gaan, wat vervelende gevolgen kan hebben wanneer kopers het bedrag niet op tijd kunnen aflossen. "Stop met het uitbuiten van mensen die in de financiële problemen zitten", zo leest één van de reacties.

"Beschamend", "vies" en "hebzuchtig" zijn ook enkele verwensingen die geregeld voorbij komen.

Hoe lang nog...

Na jarenlang aanmodderen heeft de Edge-browser de laatste tijd juist een positiever imago. Het is Microsoft er dan ook alles aan gelegen om gebruikers tevreden te houden. Daarom zou het zomaar eens kunnen dat de functie geen lang leven beschoren is. Dergelijke controverse kan gebruikers van andere browsers er namelijk van weerhouden om naar Edge over te stappen.