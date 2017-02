'Onbereikbaar buiten werktijd moet recht worden'

2017-02-01T15:37:00

2017-02-01T15:38:01

Tegenwoordig zijn we altijd en overal bereikbaar. Erg handig, maar het is niet altijd wenselijk. Bijvoorbeeld buiten werktijd, wanneer je s' avonds nog mailtjes van je baas binnen krijgt. De PvdA heeft een plan.

De partij wil dat het een recht wordt om onbereikbaar te zijn voor je werkgever en collega's buiten werktijd, zo zegt PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher tegenover RTL Nieuws. Men kan zich dan weer ongestoord focussen op ontspanning. Alsmaar aan het werk blijven kan immers een burnout in de hand helpen. Een verbod op thuis, 's avonds of in de weekenden werken komt er niet.

Frankrijk achterna

Bedrijven die meer dan 50 werknemers in dienst hebben moeten echter wel om tafel met o.a. vakbonden om er goeie afspraken over te maken, als het aan de PvdA ligt. We zouden daarin Frankrijk volgen, waar deze regel al van kracht is. Daar wordt 's avonds niet meer met de baas of collega's gebeld en gemaild, tenzij mensen daar zelf voor kiezen.