Ondersteuning voor Windows Vista stopt

2017-04-10T11:56:00

2017-04-10T11:52:18

Microsoft maakte het al eerder bekend, maar vanaf morgen (11 april) is het ook echt zo ver: de ondersteuning voor Windows Vista stopt. Blijf je dit besturingssysteem draaien, dan loop je een vergroot veiligheidsrisico.

De ondersteuning voor Windows XP stopte in 2014, en net zoals dat besturingssysteem kun je Windows Vista na morgen gewoon blijven gebruiken. Het is alleen niet aan te raden. Microsoft brengt dan namelijk geen beveiligingsupdates meer uit. Gebruikers van de Internet Explorer 9-browser lopen daarbij dubbel risico, omdat ook die browser al een poosje genegeerd wordt.

Microsoft raadt Vista-gebruikers uiteraard aan om de overstap te maken naar Windows 10, maar zegt er terecht bij dat Vista-computers mogelijk te oud zijn voor dit OS. Daarom is het aan te raden eerst eens de systeemeisen van Windows 10 door te spitten. Voldoet de pc daar niet aan, dan is het volgens de firma tijd voor een nieuwe pc.

Nooit populair

Windows Vista volgde in 2007 Windows XP op, maar een hit werd het nooit. Het zou stabieler moeten zijn, maar werd vooral als trager ervaren. Daarnaast stoorden gebruikers zich aan constante pop-ups, waarbij ze dubbel toestemming moesten geven om bijvoorbeeld programma's te installeren. Daar kijken we nu al niet meer van op.

Dat Vista nooit zo populair werd, zien we ook nu nog terug in de cijfers. Vista heeft een marktaandeel van slechts 0,72 procent. Er zijn  nog altijd veel meer systemen die Windows XP draaien (7,44 procent). Windows 7 zou het twee jaar later veel beter doen. Dat is nog altijd de meest gebruikte Windows-versie, krap de helft van alle pc's draait er op.