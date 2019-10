Onderzoek: 8 procent Nederlanders probeert Disney+

8 procent van de Nederlanders heeft momenteel een proefabonnement op Disney+, de streamingdienst van Disney die momenteel enkel in ons land beschikbaar is. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker Telecompaper.

Op 12 november lanceert Disney+ wereldwijd. De streamingdienst is in ons land tot die tijd gratis te proberen. De vraag is hoeveel mensen blijven plakken wanneer het vanaf dat moment geld gaat kosten. Een abonnement kost weldra 6,99 euro per maand.

Samen met Netflix

Disney+ wordt een belangrijke concurrent voor Netflix. Toch hoeft het ene abonnement het andere niet per se uit te sluiten. 15 procent van de Nederlandse Netflix-leden heeft ook een Disney+-abonnement. 81 procent van de Disney+-testers heeft eveneens Netflix.

Doelgroepen

Telecompaper merkt verder duidelijke leeftijdsverschillen op. Twintig-jarigen (15 procent) kiezen vaker voor Disney+ dan 55-plussers (3 procent). Hogeropgeleden (9 procent) stemmen er daarnaast vaker op af dan lageropgeleiden (4 procent).

