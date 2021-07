Onderzoek ACM: Tevredenheid over internetproviders neemt af

2021-07-14T10:55:00

2021-07-14T10:51:39

Nederlanders zijn het afgelopen jaar minder tevreden geworden over hun internetprovider. Zo scoren telecomaanbieders slechter op het gebied van klantvriendelijkheid en vinden meer mensen hun abonnement te duur.

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De afgelopen twaalf maanden daalde de tevredenheid over de dienstverlening van internetproviders van 82 procent naar 73 procent, vergeleken met het rapport uit 2020.

Volgens de onderzoekers beoordelen consumenten hun provider 'over de gehele linie' minder positief. Zo daalde betrouwbaarheid van 83 naar 76 procent, klantvriendelijkheid van 82 naar 73 procent en prijs-kwaliteitverhouding van 65 naar 61 procent.

Overstappen

Overstappen naar een andere provider is uiteraard een optie. Toch verloopt dit proces ook niet altijd even soepel. Tevredenheid over het overstapproces daalde van 88 naar 76 procent en consumenten vonden het ook lastiger om informatie te vinden over het opzeggen van hun abonnement.

Het afgelopen jaar wisselden twee op de tien internetgebruikers van internetprovider. Daarbij speelt de keuze voor een hogere internetsnelheid een rol, maar de belangrijkste reden blijkt kostenbespesparing. De abonnementsprijs is voor de meeste mensen leidend bij hun overstapkeuze en ze hopen ongeveer een tientje per maand minder te betalen.

Duurdere abonnementen

Overigens komt dit weer overeen met het feit dat meer internetgebruikers hun huidige abonnement eigenlijk te duur vinden. Bij het vorige onderzoek vond 36 procent van de ondervraagden dat, nu is dat aantal gestegen naar 42 procent.

Veel providers verhoogden de laatste tijd hun pakketprijzen. Gemiddeld betaal je nu 61,69 euro per maand, bij de eerdere meting stond dit bedrag nog op 59,54 euro.