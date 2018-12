Meeste Nederlanders vertrouwen slimme apparaten niet

2018-12-28T09:45:00

Apparaten die met internet verbonden zijn, klinken in theorie heel handig. Toch blijkt er nog veel wantrouwen richting deze producten op gebied van privacy en veiligheid, blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van MediaMarkt.

68 procent van de ondervraagden maakt zich zorgen over persoonlijke gegevens die dit soort gadgets van je verzamelen; wordt daar wel vertrouwelijk mee omgegaan? Drie kwart van de Nederlanders houdt er namelijk ook rekening mee dat slimme apparatuur gehackt kan worden. Is er sprake van een ingebouwde spraakassistent, dan verwacht meer dan de helft dat deze altijd meeluisteren.

De smart-tv is het populairst op het gebied van een slim huishouden, 44 procent van Nederland heeft er eentje in huis. Daarna volgen slimme speakers (14 procent) en de slimme thermostaat (13 procent). Er is relatief veel vraag naar slimme verlichting en een online beveiligingssysteem (denk camera's), een slim slot zien de minste mensen zitten.

Mannending

Over het algemeen lijkt het enthousiasme minder groot dan fabrikanten van dergelijke apparatuur waarschijnlijk hopen. Mensen zien er het nut niet van in (33 procent) of vinden de kosten te hoog (28 procent). De tendens kwam eerder ook al in een ander onderzoek naar voren. Mannen geven gemiddeld 379 euro uit aan het digitaliseren van het huishouden, vrouwen 178 euro.