Onderzoek naar betrouwbaarheid Thuisbezorgd-recensies

2019-11-25T10:21:00

2019-11-25T10:08:54

Restaurants die zijn aangesloten bij Thuisbezorgd, benaderen klanten wel eens om negatieve recensies te laten verwijderen. Dit in ruil voor een gratis bestelling of geld terug. Dat is niet de bedoeling, dus stelt Thuisbezorgd een onderzoek in naar deze praktijk.

Voor wie wel eens een maaltijd laat thuisbezorgen, zijn de recensies van andere Thuisbezorgd-gebruikers een belangrijk middel om de kwaliteit van een restaurant te kunnen inschatten. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt alleen dat dit een vertekend beeld kan geven, omdat negatieve recensies mogelijk verwijderd zijn.

Meerdere klanten gaven aan benaderd te zijn door restaurant-eigenaren met een dergelijk voorstel. Maar of het op grote schaal gebeurt, daar wordt nu naar gekeken. Een woordvoerder van Thuisbezorgd stelt tegenover Nu.nl dat bij 'veelplegers' alle reviews kunnen worden verwijderd, dus ook de positieve.

Weer in verlegenheid

Bij de transparantie van Thuisbezorgd an sich worden al langer vraagtekens gezet. Zo stelde het tv-programma Radar aan de kaak dat restaurants hoger in de aanbevolen-lijst terecht komen als ze daarvoor betalen. Hiervoor moeten ze tegen andere restaurants opbieden. Dit terwijl voor klanten niet duidelijk is dat dit op de achtergrond plaatsvindt.