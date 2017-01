Onderzoek: Netflix heeft invloed op dvd-verkoop

Streamingdiensten als Netflix zitten in de lift terwijl de verkoop van fysieke media als dvd’s alleen maar daalt. Maar hebben beide verschijnselen een direct verband? Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong hebben voor het eerst aangetoond dat er een direct verband is tussen het aanbod op Netflix en de verkoop van dvd’s.

Het lijkt een open deur: als een film op Netflix staat, koop je natuurlijk geen dvd meer. Boerenwijsheid, maar echt bewijs ontbrak voor deze stelling. Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong hebben naar eigen zeggen voor het eerst dit verband aangetoond. Hiervoor hebben ze films onderzocht die in de VS van Netflix overgingen naar Hulu.

Van Netflix naar Hulu

Epix verzorgt de distributie van films en televisieseries van Paramount, Lionsgate en MGM. In de collectie zitten zowel blockbusters als titels met een laag budget. Epix had een streamingovereenkomst met Netflix, maar die liep eind 2015 af en Netflix wilde die overeenkomst niet verlengen. Epix sloot toet een overeenkomst af met de streamingdienst Hulu. Op 1 oktober 2015 werd het aanbod van Epix van Netflix afgehaald en was het direct op Hulu beschikbaar. Hulu is echter een veel kleinere dienst dan Netflix. Eind 2015 was het marktaandeel van Netflix in de VS vier keer zo groot als dat van Hulu.

Hogere dvd-verkoop

De onderzoekers hebben vervolgens de dvd-verkopen van de titels onderzocht die van Netflix naar Hulu overgingen en vonden iets vreemds: de dvd-verkopen van die titels stegen met 24,7 procent na de overgang naar Hulu. Oftewel: het aanbod op streamingdiensten heeft een direct effect op de verkoop van fysieke media. Hierbij was het wel zo dat nieuwere en populairdere films beter verkocht werden. Aanbieders van dvd’s hebben dus niet alleen last van illegale downloads, ook legale streamingdiensten hebben invloed. Er zijn alleen dvd's onderzocht omdat het aanbod op dvd nog altijd groter is dan op blu-ray.

Aanbieders kunnen de resultaten van het onderzoek bijvoorbeeld gebruiken bij hun selectie uit hun aanbod voor streamingdiensten. Je kunt het hele onderzoek overigens zelf nalezen.