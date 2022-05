‘One Outlook’ van Microsoft online gespot

2022-05-09T09:16:45

2022-05-11T09:08:32

Microsoft werkt al ruim een jaar aan een nieuwe webversie van de Outlook-mailapplicatie. Deze versie was tot op heden niet toegankelijk voor mensen buiten het bedrijf.

Maar daar lijkt nu verandering in te komen, aangezien sommige werk- een schoolaccounts het nieuwe ontwerp aanbieden. Zo op het eerste gezicht lijkt One Outlook heel erg op de webversie die iedereen gebruikt wanneer je naar outlook.com gaat.

Dat betekent niet dat One Outlook, zoals het design genoemd wordt, geen nieuwe opties aanbiedt. Zo kun je de ribbon bovenaan aanpassen en kiezen voor een traditionele Outlook-stijl. Op moment van schrijven werkt dit ontwerp nog niet met reguliere accounts.



Afbeelding: Windows Central

One Outlook voor Windows 11

Daarnaast is het zo dat je in de rand van het venster, bovenaan, enkele opties ziet staan. Daardoor heeft de dienst meer weg van een app dan een webclient. Het is de bedoeling dat deze zogenaamde One Outlook-app voor Windows 11 de huidige Outlook-applicatie voor het besturingssysteem gaat vervangen.

Het gaat dan over de huidige Mail-app die je aantreft op je computer met Windows 10 of Windows 11 aan boord. Daar is het vooralsnog te vroeg voor, aangezien One Outlook aangeduid wordt als ‘preview’ of ‘beta’ op veel plekken. Het is tot slot de bedoeling dat deze versie van de app ook naar macOS komt; de releasedatum is echter nog niet bekend.