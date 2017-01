OneDrive kan straks dubbele foto's verwijderen

2017-01-20T15:05:00

2017-01-20T14:55:35

Foto's die al in de cloud staan, hoef je misschien niet meer allemaal lokaal op je telefoon of tablet te houden. OneDrive spoort dubbele bestanden op, en verwijdert ze dan.

Althans, die optie komt er aan. Android Police ontdeke de nieuwe functie in een beta-versie van OneDrive. "Je foto's staan veilig in cloud bij OneDrive. Wil je 1,4 GB vrijmaken op je apparaat?", zo vraagt de app. Vervolgens heb je de keuze tussen ja, nee of nooit.

Het ziet er naar uit dat de melding automatisch tevoorschijn komt zodra er meer dan 1 GB aan beeldmateriaal is geüpload naar OneDrive.

Concurrentie

Microsoft gaat daarin concurrent Google achterna. Google Photos biedt een soortgelijke functie reeds sinds 2015 aan. Wanneer de feature voor OneDrive beschikbaar wordt gesteld voor alle gebruikers, is nog niet bekend.