OneDrive-mappen extra te beveiligen met Personal Vault-functie

2019-06-26T09:21:00

Zolang je niet het wachtwoord van je Microsoft-account verklapt, zijn je bestanden over het algemeen al behoorlijk veilig zodra je ze in OneDrive opslaat. Toch introduceert Microsoft nu in bepaalde landen de Personal Vault-functie.

In deze digitale kluis kun je bestanden en mappen kwijt die je extra wilt beveiligen. Je hebt daarvoor verschillende opties: een pincode, vingerafdruk, gezichtsherkenning of tweestapsverificatie (2FA). Bij die laatste krijg je een code of sms toegestuurd. Pas na het invoeren daarvan krijg je toegang tot het afgeschermde gedeelte van je OneDrive-cloudopslag.

Er is ook ondersteuning voor de Microsoft Authenticator-app. De nieuwe functie werkt zowel via de webversie van OneDrive, als de OneDrive-app voor smartphones en OneDrive op je pc. In Windows 10 werkt de Personal Vault via BitLocker. Daarmee wordt een versleuteld deel aangemaakt op je schijf.

Meer opslag

Gebruik je OneDrive gratis, dan heb je 5 GB clouopslag ter beschikking. Betaal je er 2 euro per maand voor, dan heb je binnenkort dubbel zo veel ruimte als voorheen: 100 GB in plaats van 50 GB. Heb je een Office 365-abonnement, dan heb je al 1 TB ruimte beschikbaar. Dit is straks te upgraden tot een maximaal totaal van 2 TB, in stapjes van 2 euro per 200 GB extra.

De Vault-functie en nieuwe OneDrive-prijzen zijn nog niet in Nederland uitgerold, maar daar moet voor het einde van het jaar verandering in komen.