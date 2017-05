OneDrive On-Demand laat je bestanden slim synchroniseren

Microsoft gaat een nieuwe functie inbouwen in OneDrive, waarmee je alleen noodzakelijke bestanden kunt downloaden. Bestanden die je vanuit de cloud of een andere computer hebt bewerkt, worden dan eerder binnengehaald.

Daarnaast kunnen gebruikers van OneDrive die On-Demand gebruiken, ook bestanden buiten de standaard synchronisatiemap van OneDrive om bestanden binnenhalen. Als je op en andere Windows-pc bijvoorbeeld een Word-document die op het bureaublad hebt bewerkt, en deze synchroniseert, dan kun je op een andere Windows-computer op dezelfde locatie verder werken aan dat bestand.

Sneller

Doordat alleen bestanden worden gesynchroniseerd waar je recentelijk aan hebt gewerkt, kun je sneller (door)werken, omdat je niet hoeft te wachten tot de complete OneDrive-map is gesynchroniseerd. Nieuwe pictogrammen in de Windows Verkenner geven aan welke bestanden die al lokaal staat, niet hoeven te worden bijgewerkt en voor bestanden die op de cloud of op een andere computer wel zijn veranderd, krijgen ook een andere kleur.

Bestanden die niet zijn gesynchroniseerd zullen wel zichtbaar zijn in de Verkenner, maar een nieuwe kolom Status in de Verkenner laat dan zien waar het bestand zich bevindt: een blauw wolkje geeft aan dat het bestand alleen in de cloud aanwezig is, en een groen vinkje toont dat het bestand ook offline op de harde schijf beschikbaar is. Als een bestand nog niet gesynchroniseerd is, en je klikt erop, wordt het bestand alsnog voor je gedownload.

Creators Fall Update

In september verschijnt de nieuwe update voor Windows 10, de Creators Fall Update. Die versie zal meer 3D-mogelijkheden bieden, en nieuwe functionaliteiten.