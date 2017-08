OnePlus 3 en 3T krijgen ondersteuning voor meerdere WhatsApp-accounts

2017-08-07T09:53:21

Waarschijnlijk gebruik je weinig apps zo veel als WhatsApp, maar toch zit er een groot nadeel aan: je kunt maar maximaal 1 account gebruiken. Best lastig soms, maar OnePlus komt met een oplossing. De OnePlus 3 en 3T ondersteunen binnenkort meerdere WhatsApp-accounts op één toestel.

De feature zit in de nieuwe bèta van OxygenOS, OnePlus' eigen besturingssysteem.



OnePlus noemt de functie 'Parallel Apps'. Die maakt het mogelijk om bepaalde apps te 'verdubbelen'. Zo kun je WhatsApp 2 keer gebruiken, met 2 verschillende accounts.De functie werkt ook met andere applicaties, zoals Instagram of Facebook. Daarbij is het lastig om verschillende accounts te gebruiken, omdat het wisselen tussen accounts nog slecht werkt of zelfs helemaal ontbreekt. Bij andere apps, zoals Twitter, is het gebruiken van meerdere accounts een standaard functie.Voorlopig is Parallel Apps alleen te gebruiken in de bèta-versie van OxygenOS 21, maar die alleen nog werkt op de OnePlus 3 en de OnePlus 3T. Het is niet duidelijk of dat later wordt uitgebreid naar andere OnePlus-telefoons zoals de OnePlus 2 of de X, maar de 3 en 3T zijn wel de enige OnePlus-toestellen met dual-sim-ondersteuning.Overigens is OnePlus niet de enige telefoonmaker die een dergelijke feature heeft. Xiaomi heeft dat ook in de eigen MIUI-Android-schil, en Lenovo had het ook iets soortgelijks op zijn telefoons. Die laatste maakte onlangs echter wel bekend over te stappen naar stock-Android.