OnePlus 3T Midnight Black-editie onthuld

2017-03-24T09:26:00

2017-03-24T09:24:54

OnePlus brengt een nieuwe versie van de OnePlus 3T uit, onder de naam Midnight Black. Zoals het wel vaker gaat met toestellen van deze fabrikant, is de oplage beperkt.

De OnePlus 3T is normaal gesproken te koop in het donkergrijs (gunmetal) en in het goud (soft gold). Daarbij is de keuze uit 64 GB en 128 GB opslagruimte. De Midnight Black-versie is helemaal zwart en heeft een speciale coating tegen vingerafdrukken. De enige optie is daarbij 128 GB opslag.

Beperkte oplage

Verder zijn er geen verschillen met de gewone OnePlus 3T. Het is nog altijd de opgevoerde versie van de OnePlus 3, inclusief Snapdragon 821-processor en 6 GB RAM.Ook de prijs is gelijk, 479 euro. Maar wie deze telefoon wil hebben, moet er snel bij zijn. In eerste instantie worden er maar 250 van verkocht, via HypeBeast.

Tweede kans

De kans dat de Mignight Black-editie binnen luttele seconden is uitverkocht, is dan ook groot. Grijp je er naast? Dan komt het toestel later nog naar de webwinkel van OnePlus. De verkoop op HypeBeast start vandaag om 17:00 uur.