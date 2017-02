OnePlus 3T nu ook als 128 GB-variant

2017-02-10T16:15:00

2017-02-10T15:47:17

OnePlus heeft een nieuwe versie van de OnePlus 3T in de verkoop gezet. Waar de telefoon eerst met 64 GB opslagruimte werd aangeboden, is ook 128 GB nu een optie.

De keuze is extra belangrijkheid in het geval van de OnePlus 3T, omdat de opslagruimte niet uit te breiden is via micro-sd. Het prijsverschil is niet bijzonder groot. De 64 GB-versie kost 439 euro, terwijl de variant met 128 GB 479 euro kost.

'Opvolger'

De OnePlus 3T lanceerde slechts vijf maanden na de oorspronkelijke OnePlus 3, die inmiddels niet meer te koop is. De toestellen lijken erg op elkaar, met als belangrijkste verschil dat de nieuwere versie een energiezuinigere processor heeft.