OnePlus 5 lanceert in de zomer

2017-05-08T10:47:00

2017-05-08T10:38:43

OnePlus brengt in de aankomende zomerperiode de OnePlus 5 uit als opvolger van de OnePlus 3T. De OnePlus 4 wordt overgeslagen, omdat vier als ongeluksgetal wordt gezien in China.

Het bedrijf bevestigt dat nieuws tegenover The Verge. Geruchten over het toestel doen al langer de ronde. Zo zou het niet minder dan 8 GB aan werkgeheugen meekrijgen, in combinatie met de Snapdragon 835-processor. Die vinden we ook terug in de Samsung Galaxy S8. Verder wordt er gesproken over een forse accucapaciteit van 4000 mAh, inclusief snellaadfunctie.

Gewoon kopen?

De vraag is nog of je de OnePlus 5 straks zomaar kunt kopen. De OnePlus 1 en 2 waren alleen op uitnodiging verkrijgbaar, maar de OnePlus 3 was gewoon voor iedereen te koop. Hetzelfde bleek het geval met de snellere OnePlus 3T, die daarop vrij snel volgde. De Mignight Black-editie van hetzelfde toestel was echter juist weer een gelimiteerde oplage.