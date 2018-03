OnePlus 5T spoedig niet meer te koop

2018-03-26T09:43:00

2018-03-26T11:15:32

De OnePlus 5T wordt in de Verenigde Staten niet meer verkocht, simpelweg omdat de voorraad op is. Ook in de Europese webshop lijkt binnenkort te gelden dat op echt op is. Zo is de goedkoopste versie al niet meer te bestellen.

OnePlus-baas Carl Pei geeft in een tweet aan dat de OnePlus 5 sneller verkocht is dan verwacht (via Engadget). De normale OnePlus 5 is al een poosje niet meer te koop. Het toestel werd na een paar maanden al vervangen door de 5T, waarvan de verkoop nu ook begint af te lopen. Dit terwijl de OnePlus 6 pas in juni wordt verwacht.

Schaarste

De OnePlus 5T is dus erg populair gebleken, en terecht, maar het bedrijf heeft er ook wel een handje van om schaarste in te zetten als belangrijk verkoopmiddel. Zo waren de eerste OnePlus-telefoons alleen verkrijgbaar als je daarvoor een uitnodiging kreeg. Door die exclusiviteit werden de toestellen alleen maar gewilder.

Reken er dus maar op dat de laatste 5T's de komende tijd als zoete broodjes over de digitale toonbank vliegen. Als je er nog eentje wil, moet je er snel bij zijn. Precies wat OnePlus op het oog heeft, dus. In Europa is enkel nog de variant met 6 GB RAM en 128 GB opslag over. Die heeft een adviesprijs van 559,99 euro.