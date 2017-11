OnePlus 5T vanaf 21 november te koop

De OnePlus 5 is nog geen half jaar oud, maar toch is al een verbeterde versie onthuld. De OnePlus 5T is vanaf 21 november te koop. Wat is er nieuw?

De verschillen met de OnePlus 5 zijn niet heel groot. De T-versie is vooral vernieuwd met een groter scherm en dunne schermranden, zodat het netto-formaat ongeveer gelijkblijft. In plaats van een 5,5 inch-scherm (14 cm) heeft de OnePlus 5T een full HD-scherm met een diameter van 6 inch (15,2 cm) en een beeldverhouding van 2:1.

Om de OnePlus 5T niet al te groot te maken zijn niet alleen de schermranden klein gehouden, ook de vingerafdrukscanner is van de voorkant naar de achterzijde verplaatst. De sensoren van de dubbele camera aan de achterzijde zijn tevens vernieuwd en moeten beter samenwerken voor optimale foto’s.

Verdere specs

Volgens de smartphonemaker is de camera beter dan ooit in staat om in moeilijke lichtomstandigheden goede foto’s te maken. Het toestel beschikt verder over een accucapaciteit van 3.300 mAh. Dat is ongeveer evenveel als zijn voorganger, die niet de beste accuduur heeft.

De telefoon draait nog op Android 7.1 maar krijgt wel de update naar Android 8.0. Een variant met 64GB opslag en 6GB RAM kost 499 euro, en de versie met 8 GB geheugen en 128GB opslag kost 559 euro. Wij hebben het toestel al een poosje in handen. Lees hier onze eerste indruk van de OnePlus 5T.