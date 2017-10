'OnePlus 5T wordt halverwege november onthuld'

2017-10-30T09:45:00

2017-10-30T10:41:47

De OnePlus 5 is nog maar drie maanden oud, en toch lijkt er al een opvolger voor de deur te staan. Uit verschillende hoeken komen geruchten naar buiten dat de OnePlus 5T op 16 november wordt onthuld.

De verkoop van het vernieuwde toestel zou vervolgens vanaf 20 november starten. Hoewel OnePlus zelf nog niet naar een nieuwe telefoon gehint heeft , is het wel een feit dat de gewone OnePlus 5 inmiddels niet meer te koop is. Wie dat toestel wil kopen op de site van OnePlus, komt erachter dat dit model niet meer voorradig is. Het lijkt er dan ook op dat het bedrijf ruimte maakt voor een andere telefoon.

Vorig jaar gebeurde hetzelfde met de OnePlus 3. Ook die werd vrij snel opgevolgd door de OnePlus 3T, waarna het eerdere model uit de digitale schappen werd gehaald. De OnePlus 3T werd ook midden november onthuld. Maar waar de 3T slechts kleine verbeteringen kende ten opzichte van de OnePlus 3, lijkt de OnePlus 5T grotere stappen vooruit te maken.

Groter scherm

Zo lijkt het er op dat de smartphone recente populaire toestellen als de Samsung Galaxy S8 achterna gaat, door een scherm met beeldverhouding van 18:9 te bieden. Daardoor is het display langer dan de meeste telefoons, waarmee OnePlus de huidige trend zou volgen. De resolutie zou daardoor 2160 x 1080 pixels betreffen, waar het scherm van de OnePlus 5 1920 x 1080 pixels is.

Doordat het scherm langer doorloopt, verplaatst de vingerafdrukscanner naar de achterkant. De accu zou ook een hogere capaciteit hebben. Fijn, want de betrekkelijk magere accuduur was een van de voornaamste pijnpunten in onze OnePlus 5 review. De processor (Snapdragon 835) en het werkgeheugen (8 GB) zouden gelijk blijven, maar dat is logisch. Betere componenten zijn er op het moment simpelweg nog niet.