OnePlus 6 krijgt ook inkeping in het scherm

2018-03-28T15:38:00

2018-03-28T15:37:18

Sinds Apple een inkeping in het scherm debuteerde in de iPhone X, zien we dit ook telkens vaker opduiken bij andere telefoons. Opvallend genoeg juist in de Android-hoek. Vandaag is bekend geworden dat de OnePlus 6 ook zo'n 'notch' krijgt.

Hoewel de OnePlus 6 nog niet officieel aangekondigd is, licht OnePlus-topman Carl Pei vandaag alvast een tipje van de sluier op aan techsite The Verge. In die inkeping zijn onder meer de selfiecamera, de luidspreker en het meldingenlampje verwerkt.

Door deze aanpak heeft het scherm een dunnere rand aan de bovenzijde. De tijd wordt voortaan weergegeven aan de linkerkant, zodat er rechts meer ruimte overblijft voor andere icoontjes.

Trend

Lang niet iedereen is even blij met deze trend. Zo valt de inkeping behoorlijk op tijdens het kijken van films, omdat een deel van het beeld er achter verdwijnt. In het geval van de OnePlus 6 wordt gewerkt aan een oplossing voor dit specifieke probleem, door de beeldverhouding van video's aan te passen. Bij de nieuwe Huawei P20 is de notch als het ware uit te schakelen.

Geruchten

De OnePlus 6 wordt waarschijnlijk pas in juni uitgebracht. Tot die tijd is het nog maar de vraag of je een OnePlus 5T kunt kopen - dat toestel is namelijk aan het opraken. De opvolger draait vermoedelijk op de nieuwste processor van Qualcomm en krijgt daarnaast maar liefst 8 GB werkgeheugen mee.