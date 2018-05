OnePlus 6 officieel gepresenteerd

2018-05-17T08:47:47

2018-05-17T08:49:45

Chinese smartphonemaker OnePlus heeft vandaag officieel de OnePlus 6 gepresenteerd. De smartphone neemt het wederom op tegen de allerduurste toestellen, met topspecificaties en design. Dat ontwerp valt met name op door de glazen achterzijde en de toevoeging van een inkeping, bovenin het scherm.

Een half jaar na het uitbrengen van de OnePlus 5T is het tijd voor z’n opvolger, de OnePlus 6. Het toestel heeft een nieuw ontwerp, dat net als de iPhone X een glazen achterkant heeft en een inkeping boven het full-HD scherm. Door deze inkeping en een alternatieve schermverhouding is het schermpaneel nog een tikje groter dan zijn voorganger, terwijl het toestelformaat hetzelfde blijft als de OnePlus 5 en OnePlus 5T. Het amoledscherm heeft een diagonaal van 6,3 inch, omgerekend 16 centimeter en een beeldverhouding van 19 bij 9.

De achterzijde van de OnePlus 6 is van glas, terwijl de vorige toestellen altijd van metaal waren. De camera’s zijn naar het midden verplaatst, boven de vingerafdrukscanner. Deze dubbele camera’s hebben een 16 megapixelsensor en een diafragma van f/1.7.

Opvallend is ook dat de alert slider-knop van de linkerzijde naar de rechterzijkant is verplaatst.

Vernieuwing

Natuurlijk heeft de OnePlus 6 ook intern de nodige vernieuwing gehad. Zo is de smartphone uitgerust met de nieuwste Snapdragon 845-processor, die een kloksnelheid van 2,8 GHz haalt. Ook is er (wederom) 6 of 8 gigabyte aan werkgeheugen beschikbaar, afhankelijk van het model. Het model met het meeste werkgeheugen heeft ook 128GB aan opslaggeheugen, in plaats van 64GB.

De OnePlus 6 draait op Android 8.1 (Oreo), en kan zelfs gebruikt worden om de testversie van Android P uit te proberen. OnePlus gebruikt voor Android zijn eigen skin, Oxygen OS, welke is uitgebreid met onder andere veeggebaren.

Veel van hetzelfde

Ondanks dat de OnePlus 6 er anders uit ziet dan zijn voorgangers, is er veel hetzelfde gebleven. Zoals de accucapaciteit, de snellader, gezichtsontgrendeling, dualsim en een koptelefoonpoort is gewoon aanwezig.

Beschikbaarheid

De OnePlus 6 is vanaf 21 mei verkrijgbaar in matzwart, wit en glanzend zwart. De uitvoering met 6GB werkgeheugen en 64GB opslag kost 519 euro. Voor 8GB RAM en 128GB opslag betaal je 569 euro. Ook verschijnt een 256GB-uitvoering, deze kost 619 euro.