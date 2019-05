OnePlus 7 met Pro-uitvoering onthuld

2019-05-15T09:34:00

2019-05-15T09:27:42

De prijzen van nieuwe OnePlus-telefoons zitten al een tijdje in de lift. Met de aankondiging van de OnePlus 7 en de luxere OnePlus 7 Pro, zet die trend gewoon door.

Met het Pro-model biedt OnePlus voor het eerst ook een smartphone aan in het allerhoogste prijssegment, en laat het de dagen van premium specificaties voor ongeveer de helft van de prijs definitief achter zich.

Eerst even over de reguliere OnePlus 7, die met een vanafprijs van 559 euro ook niet bepaald goedkoop is. Die heeft hetzelfde ontwerp als zijn voorgander, de OnePlus 6T. Het full-HD scherm met druppelvormige inkeping en vingerafdrukscanner onder het scherm zijn gelijk gebleven.

OnePlus 7 specificaties

Verschillen zitten met name in de chipset en de camera’s. Zo beschikt de OnePlus 7 over de snelste Snapdragon processor die er op dit moment is, de Snapdragon 855. De hoofdlens aan de achterzijde is een Sony IMX586-sensor, die we al eerder zagen op de Honor View 20 en Xiaomi Mi 9.

Een ander (vrijwel) onzichtbare vernieuwing is dat OnePlus stereospeakers in het toestel heeft geplaatst. Een aan de onderzijde en een aan de bovenzijde. Helaas ontbreekt wederom een reguliere koptelefoonaansluiting. Hetzelfde geldt voor draadloos opladen, dat kan ook niet. Wel is er weer een snellader aanwezig, die zich wederom tot de snelste in de markt mag rekenen.

OnePlus 7 Pro met uitschijfcamera

De OnePlus 7 Pro is enorm groot dankzij het 6,7 inch scherm. Deze heeft geen inkeping, wel afgebogen randen en minimale randen aan de boven- en onderkant. De selfiecamera is in het toestel verstopt. Wanneer je deze wilt gebruiken voor bijvoorbeeld gezichtsontgrendeling of een selfie, schuift deze mechanisch uit de bovenzijde van de smartphone.

Dit brengt wel risico’s met zich mee voor de water- en stofbestendigheid van het toestel. Hoewel OnePlus hier werk van heeft gemaakt ontbreekt, bijvoorbeeld de IP68 waterdichtheids-certificering.

Scherm en camera's

Het scherm zelf ondersteunt de nieuwste HDR-standaarden, heeft een hoge resolutie van 3120 x1440 pixels en een extra hoge verversingssnelheid van 90 hertz. Dit biedt vooral voor gamers een groot voordeel. Ook onder het scherm van de OnePlus 7 Pro is een vingerafdrukscanner verwerkt. Twee speakertjes aan de boven- en onderzijde voorzien de OnePlus 7 Pro van Dolby Atmos-geluid.

De OnePlus 7 Pro beschikt over dezelfde camera’s aan de achterzijde als de gewone OnePlus 7, maar dan aangevuld met een groothoeklens. Hierdoor is het mogelijk om in- en uit te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Prijzen

De OnePlus 7 is vanaf juni verkrijgbaarin twee uitvoeringen. De 6 GB RAM/ 128 GB opslag gaat 559 euro kosten. De variant met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag kost 609 euro.

De OnePlus 7 Pro is al eerder leverbaar: vanaf 21 mei. De goedkoopste versie heeft 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag voor 709 euro. Voor de versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag betaal je 759 euro. De duurste uitvoering kost 829 euro. Die heeft maar liefst 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag.

Lees bij de collega's can Computer!Totaal een interessante analyse over de alsmaar stijgende prijzen van OnePlus-smartphones.