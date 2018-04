OnePlus bevestigt specificaties voor de OnePlus 6

2018-04-04T11:49:00

2018-04-04T11:46:57

Het is weer zover, de hype voor de nieuwe OnePlus is in volle gang. Alhoewel we nog niet weten wanneer de telefoon op de markt komt en hoe duur het toestel zal worden, beginnen de mensen bij OnePlus ons wel steeds meer te prikkelen met nieuws over de telefoon. OnePlus heeft nog geen evenement aangekondigd, maar voert meestal deze teasercampagnes uit een paar weken voordat ze een nieuwe telefoon onthullen.

De smartphone zal een Snapdragon 845-chip hebben, de krachtigste chip die Qualcomm op dit moment maakt. Deze chip zit ook in andere telefoons, zoals de Sony Xperia XZ2. Ook zal de OnePlus 6 een maximaal werkgeheugen van 8GB hebben en 256GB opslagruimte. Net als bij de oudere OnePlus-toestellen zal er waarschijnlijk een instapmodel met 6GB werkgeheugen en 64 of 128GB opslagruimte komen. Eerdere geruchten gaan dat de OnePlus 6 met een 6,3-inch scherm zou komen, een 20- en 16-megapixel camera achter en een 20-megapixel camera vooraan. Echt verrast zijn we niet met deze specificaties: OnePlus-smartphones draaien meestal op de beste hardware die je op het moment kan vinden.

Special Edition

Vorig jaar werden we door OnePlus verrast toen ze met een speciale Star Wars Edition kwamen voor de 5T. Nu lijkt het erop dat OnePlus dat wil overtreffen met een van 2018's grootste films, Avengers: Infinity War. Een korte video gepubliceerd op de Facebook-pagina van OnePlus India laat het erop lijken dat we dit jaar een OnePlus krijgen met een Avengers-thema. We weten we nog steeds niet precies hoe de OnePlus 6 eruit zal zien of wanneer we hem voor het eerst kunnen zien, maar vanwege het feit dat Infinity War op 27 april in de bioscopen verschijnt, lijkt het erop dat we de telefoon in de komende weken zouden kunnen zien.