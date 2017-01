OnePlus brengt Android 7.0 Nougat uit voor OnePlus 3

2017-01-02T09:01:57

2017-01-03T10:43:09

OnePlus heeft Android 7 Nougat uitgebracht voor de OnePlus 3 en de nieuwe OnePlus 3T. Het nieuwe besturingssysteem wordt inmiddels uitgerold naar gebruikers.

Dat laat het bedrijf weten. De update wordt in de komende dagen naar alle gebruikers verstuurd. Dat gebeurt 'over the air', zodat je je telefoon via wifi kunt upgraden.



OxygenOS

Het gaat specifiek om OxygenOS 4.0, de nieuwe versie van het besturingssysteem dat OnePlus zelf gemaakt heeft. OxygenOS is gebaseerd op Android, en lijkt veel op het populaire CyanogenMod waarop de OnePlus One al draaide.



Nieuwe features

In OxygenOS 4.0 zitten sowieso de standaard nieuwe features van Android Nougat, zoals verbeterde notificaties en de mogelijkheid om meerdere apps naast elkaar te draaien. Daarnaast heeft het nieuwe besturingssysteem een paar nieuwe features die specifiek voor OxygenOS geschikt zijn, zoals meer aanpasmogelijkheden voor de 'Shelf', een extra homescherm waar gebruikers snelle informatie zoals nieuws kunnen zien.



Uitrol

OnePlus had aanvankelijk gezegd de update vóór 2017 uit te brengen, maar dat is een paar dagen later geworden. Het nieuwe OS wordt binnen een paar dagen uitgerold, al kunnen een paar gebruikers van de telefoon de update nu al binnen halen.