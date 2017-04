OnePlus-gebruikers boos over uitblijven van updates

2017-04-07T15:10:00

2017-04-07T15:08:32

Bezitters van de OnePlus One, OnePlus 2 en OnePlus X zijn ontevreden over het updatebeleid van de fabrikant. Beloftes hieromtrent worden niet nagekomen, zo luidt de kritiek.

Zo zou de OnePlus One twee jaar van updates worden voorzien, dat bleek uiteindelijk maar een jaar te zijn. Daarnaast is de Android 7.0-update voor de OnePlus 2 nog altijd niet uit, terwijl daar eerder wel sprake van was.

De OnePlus 3 heeft deze update overigens onlangs wel gekregen, maar dat is ook het meest recente toestel van OnePlus. Op het gebied van veiligheidsupdates lopen de OnePlus 2 en OnePlus X ook achter - de laatste patch stamt uit november 2016.

Actie

Inmiddels is er online een actie opgezet in de vorm van een bericht dat zich makkelijk laat delen via sociale media. Op die manier is het probleem al onder de aandacht gebracht van tienduizenden Facebook- en Twitter-gebruikers.

De hoop is nu dat OnePlus door die negativieve publiciteit toch nog in actie komt.

(via Tweakers)