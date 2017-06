OnePlus kondigt OnePlus 5 aan

2017-06-20T18:27:02

2017-06-20T18:22:55

De Chinese smartphonebouwer OnePlus heeft officieel een nieuwe smartphone aangekondigd. De OnePlus 5 biedt, zoals we van het bedrijf gewend zijn, topspecificaties voor een schappelijke prijs. Morgen kun je de OnePlus 5 zelf al bewonderen in Amsterdam.

Specificaties van de OnePlus 5

Goed, topspecificaties dus. Wat zijn dat dan zoal? Nou, een supersnelle processor bijvoorbeeld. De Qualcomm Snapdragon 835 is ook terug te vinden in bijvoorbeeld de HTC U11, die een stuk duurder is, en in de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S8.

Daarbij krijg je bij de OnsPlus 5 liefst 6 of 8 GB RAM, afhankelijk van de versie, en standaard 128GB opslagruimte. De telefoon draait op Android Nougat en zal snel een update krijgen naar Android O, wanneer dat systeem officieel uitkomt. De telefoon leunt op een accu van 3.300 mAh.



Camera en scherm

Een van de belangrijkste punten van de OnePlus 5 is de camera, als we het Chinese bedrijf tenminste zelf mogen geloven. De lens steekt een beetje uit aan de achterkant (waardoor het geheel inderdaad nogal iPhone-achtig aandoet), maar de dubbele camera van 20 megapixel moet kunnen wedijveren met de beste camera's van dit moment, mede door een combinatie van een zoomlens en een groothoeklens. De frontcamera doet het met 16MP op papier ook niet onaardig.

Foto's worden getoond op een 5,5 inch-scherm. Dat scherm zit weer in een licht gebogen behuizing van amper 7 millimeter dik. Met, daarin verwerkt, een 3,5mm-plug voor je koptelefoon - tegenwoordig geen standaard meer in smartphones in het hoogste segment. De 5 komt in in eerste instantie twee kleuren op de markt: zwart en grijs.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus 5 zal 499 euro gaan kosten. Je kunt hem morgen bij een pop-up-event in Amsterdam al bekijken. Computer!Totaal is overigens ook bij dat evenement aanwezig.