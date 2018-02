OnePlus lost Netflix-bug op

2018-02-26T12:09:00

2018-02-26T12:08:36

De OnePlus 5 en OnePlus 5T hebben een opmerkelijke bug: de toestellen kunnen Netflix-films niet in hd streamen. Daar is nu een oplossing voor, maar je moet je telefoon dan wel terugsturen via de reparatieprocedure.

De telefoons blijken niet aan de eisen van de kopieerbeveiligingstechniek van Netflix te voldoen, de zogeheten Widevine-encryptie. Netflix-video's spelen daardoor alleen af in sd-resolutie. Nu is dat op een relatief klein smartphone-scherm niet zo storend als bijvoorbeeld op een grote televisie. Desondanks zien we deze nalatigheid niet terug bij andere recente telefoons.

Opsturen

OnePlus biedt nu een oplossing. Widevine kan alsnog geïnstalleerd worden, maar alleen door de telefoon aan een 'geautoriseerde' pc van OnePlus zelf te koppelen. Dus de enige manier om hd-Netflix op je OnePlus 5/5T te kijken, is om deze terug te sturen naar de fabrikant. Je bent je telefoon dan waarschijnlijk wel een weekje kwijt, en de verzendkosten worden niet eens vergoed...