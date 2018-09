OnePlus ontwikkelt smart-tv

Techbedrijven richten zich zelden op slechts één productcategorie en ook OnePlus wil daarin niet achterblijven. Naast smartphones heeft het bedrijf nu zijn zinnen gezet op het ontwikkelen van een smart-tv, die nu nog de naam OnePlus TV draagt.

De naam staat nog niet vast. OnePlus roept zijn fans dan ook op om een betere te verzinnen, waar nog tot 31 oktober de tijd voor is. De televisie bestaat nu alleen nog als concept, specificaties zijn bijvoorbeeld nog niet bekend. Wel is duidelijk dat OnePlus de tv naadloos wil laten samenwerken met je smartphone en dat er sprake is van een virtuele assistent.

Volgend jaar

De verwachting is dat het eerste model in 2019 wordt uitgebracht. Via firmware-updates worden de functies ervan vervolgens telkens uitgebreider. De smartphones van OnePlus staan bekend om hun uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Wellicht geldt straks hetzelfde voor de OnePlus TV.

