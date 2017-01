OnePlus opent fysieke winkel in India

2017-01-06T12:00:00

2017-01-06T11:55:04

OnePlus opent een nieuwe fysieke winkel in India. Net zoals je in een Apple Store alleen producten van (en voor) Apple tegenkomt, staat de OnePlus Experience Store helemaal in het teken van OnePlus-producten.

Geïnteresseerden kunnen de Experience Store binnen wandelen om de smartphones van het bedrijf 'te ervaren', voordat ze online een bestelling plaatsen. Daarnaast zijn er verscheidene accessoires los te koop, zoals hoesjes en de virtual reality-bril van OnePlus.

De telefoons van OnePlus zijn niet gewoon in de winkel te koop, maar worden tot op heden alleen via de webwinkel van OnePlus zelf aangeboden. Tijdenlang kon dat zelfs alleen op uitnodiging, maar dat is tegenwoordig niet meer zo.

Uitbreiding

Of OnePlus plannen heeft om soortgelijke winkels elders in de winkel te openen, is niet bekend. In thuisland China opende OnePlus al eerder een eigen winkel, maar die was een stuk kleiner dan deze vier-verdiepingen-tellende Experience Center.