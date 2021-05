OnePlus patenteert terugkijkende smart-tv

2021-05-26T10:36:00

2021-05-26T10:33:01

OnePlus overweegt een smart-tv te produceren met een roterende webcam, die jou als kijker automatisch constant in beeld houdt. Ook als je niet recht voor de televisie zit. Het bedrijf heeft daarvoor inmiddels een patent aangevraagd.

De site LetsGoDigital ontdekte het patent, dat eind vorig jaar reeds is ingediend maar pas recent openbaar is gemaakt. De camera zit in de televisie verstopt tot je hem nodig hebt. Op dat moment komt 'ie uit de bovenkant tevoorschijn, net zoals sommige smartphones en bepaalde monitoren ook al zo'n soort 'pop-up-camera' aan boord hebben. De sensor van OnePlus kijkt niet alleen recht vooruit, maar kan ook horizontaal draaien. Zowel met de afstandsbediening als door middel van gezichtsherkenning.

Het idee van een camera in je televisie is om ermee te videobellen op een mooi groot scherm. In het verleden werd gezichtsherkenning ook wel gebruikt om kijkaanbevelingen te geven, maar dit is niet gebruikelijk meer. De meeste smart-tv's die vandaag de dag te koop zijn, hebben geen ingebouwde camera. Toch zijn ze in China wel weer in opkomst. Zo verkoopt het moederbedrijf van OnePlus, Oppo, sinds eind vorig jaar ook al een televisie met pop-up-webcam. Die draait alleen niet mee.

Privacy-zorgen

Je kunt je afvragen of consumenten hier op dergelijke toevoegingen zitten te wachten. Smart-tv's hebben al geen al te beste reputatie op privacy-gebied. Ze kunnen registreren wat je kijkt door middel van automatic content recognition (acr) en dit gebruiken voor advertentiedoeleinden, hoewel deze optie vaak ook uit te schakelen is. Dat neemt niet weg dat je bij de installatie van een smart-tv ingewikkelde en lange privacyvoorwaarden moet accepteren. Doe je dit niet, dan werken bepaalde slimme functies niet meer.

Een tijdje terug onderzochten collega's van PCM zo'n privacyverklaring, in dit geval van Samsung-tv's. Zij merkten op dat deze transparanter kon, omdat bijvoorbeeld niet duidelijk is met welke partijen de gegevens van kijkers worden gedeeld. En dan komen er nog niet eens camera's aan te pas. De meeste tv's kennen tegenwoordig wel een vorm van (optionele) spraakbediening, waarbij ook sprake is van gegevensverzameling om spraakcommando's te interpreteren.

OnePlus-tv's naar Europa

OnePlus is hier vooral bekend van zijn smartphones, maar het bedrijf heeft ook al enkele smart-tv's op zijn naam staan. Die zijn alleen nog maar in een paar landen beschikbaar, waaronder India. Eerder deze maand sprak OnePlus-topmanĀ Pete Lau wel de wens uit om ze in de toekomst ook naar Europa te brengen. Maar wanneer precies, dat is nog onduidelijk.