OnePlus stopt nu al met verkoop OnePlus 3T

2017-05-26T10:45:00

2017-05-26T10:11:17

OnePlus stopt binnenkort al met de verkoop van de OnePlus 3T. Opmerkelijk, want het toestel is voor smartphone-begrippen nog maar net uit. Een half jaar, om precies te zijn.

Het bedrijf meldt dat op het forum van OnePlus, merkte Tweakers op. De boodschap: sla snel je slag, nu het nog kan. Maar OnePlus zet daar bijvoorbeeld geen prijsverlaging tegenover. De OnePlus 3T blijft even duur als altijd, tot de voorraad op is en het toestel niet meer te krijgen is.

De OnePlus 3T verving in november 2016 de OnePlus 3. Dat eerdere toestel was ook vrij kort verkrijgbaar, sinds juni 2016. De 3T kreeg een snellere processor, een betere camera en een grotere accu mee. OnePlus belooft dat beide telefoons updates blijven krijgen. Gebruikers hebben daar zo hun twijfels bij.

Updates

Desondanks heeft OnePlus in thuisland China net een nieuwe update uitgebracht. Die brengt enkele handige functies met zich mee, zoals een altijd-aan-optie. Ook in de standby-stand toont het toestel dan notificaties. Daarnaast kan de telefoon aanspringen zodra je het oppakt, zonder dat je daarvoor eerst nog op de aan-knop hoeft te drukken. De verwachting is dat die update later ook elders in de wereld wordt aangeboden.

OnePlus is ondertussen druk bezig met de OnePlus 5, die binnenkort wordt aangekondigd. De voorgangers van de OnePlus 3 (OnePlus One, OnePlus 2 en OnePlus X) zijn inmiddels ook al niet meer te koop.