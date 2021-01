OnePlus zet dit jaar in op wearables: Smartwatch en fitnessbandje

OnePlus is vooral bekend van zijn smartphones maar dit jaar zet het bedrijf ook zijn eerste stappen op het gebied van wearables. Zowel een smartwatch als een fitnessbandje worden spoedig uit de doeken gedaan.

OnePlus is er dol op om informatie mondjesmaat naar buiten te brengen en daarom is er nog weinig over beide apparaten bekend. Maar dat ze er komen, is in elk geval zeker. "Dit jaar helpen we je fitnessgoals te behalen", leest een bericht op de Twitter-pagina van OnePlus' Indiaase PR-tak. Met bovenstaande afbeelding erbij.

In een andere tweet wordt het belang van voldoende slaap benadrukt. Daarmee wordt er op gehint dat er in elk geval een slaaptracker aan boord is. De officiƫle specificaties en functies laten vermoedelijk niet lang meer op zich wachten.

Lange aanloop

Over een smartwatch van OnePlus doen geruchten al jaren de ronde. Afgelopen december bevestigde OnePlus-topman Pete Lau, eveneens op Twitter: "We maken er eentje, begin volgend jaar komt 'ie uit". Het zou dus zomaar kunnen zijn dat een aankondiging in de komende maanden volgt.

Mogelijk draait het slimme klokje op Google's WearOS, maar dit is nog niet zeker. De eerste schetsen stammen al uit 2015, zo deelde het bedrijf eerder al mee op sociale media. Naast smartphones produceert OnePlus inmiddels ook zijn eigen oordopjes en zelfs een smart tv, maar dit laatste apparaat is alleen in India te koop.