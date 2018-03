Online aankopen vaakst via laptop

2018-03-09T10:27:00

2018-03-09T10:20:57

Bijna de helft van de Nederlanders gebruikt zijn laptop om online te winkelen. Het apparaat wordt vaker voor dit doeleinde gebruiker dan bijvoorbeeld de pc of smartphone, blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor.

In 2017 werd 47 procent van de online bestedingen via een laptop gedaan, 31 procent via de desktop, 13 procent via de tablet en 7 procent met de smartphone. Toch wordt webshoppen op smartphones telkens populairder. In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar werd al opgemerkt dat er toch vaker op mobieltjes wordt gekocht dan op tablets.

Soorten aankopen

In totaal gaven we 22,5 miljard euro uit en kochten we online 201,7 miljoen producten. De sector zag daardoor een omzetgroei van 13 procent ten opzichte van 2016. Er wordt vooral meer uitgegeven aan gezondheids- en schoonheidsproducten, maar ook op gebied van eten, wonen/tuin, schoenen/lifestyle en kleding kopen we telkens meer.

Meer voor minder

95 procent van de Nederlanders boven de 15 kocht in 2017 online, in totaal 13,3 miljoen consumenten. In het laatste kwartaal van 2017 werd duidelijk minder uitgegeven dan in het eerste. Mogelijk heeft dit te maken met de vele kortingsacties en speciale aanbiedingen die rond deze periode plaatsvonden, zoals Black Friday. We kochten meer, maar betaalden minder.