Online bibliotheek met e-boeken telkens populairder

2017-09-20T11:32:00

2017-09-20T11:28:49

Bibliotheken lenen telkens vaker e-boeken uit, terwijl de uitleen van papieren boeken juist af blijft nemen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2016 werden er 2,8 miljoen e-boeken uitgeleend, een stijging van 74 procent ten opzichte van 2015. Er worden nog altijd veel meer papieren boeken uitgeleend, namelijk 68 miljoen. Maar dit aantal loopt sinds circa 1988 alsmaar terug, waardoor er nu de helft minder fysieke boeken worden uitgeleend ten opzichte van toen.

Hoe het werkt

E-boeken lenen werkt via de website van de online Bibliotheek. Je hebt hier toegang tot wanneer je al lid van een bibliotheek bent, en anders kun je je ook online aanmelden. Een lidmaatschap kost dan 42 euro per jaar. Het aanbod bestaat uit meer dan 15.000 titels, waarvan je er 10 tegelijk kunt lezen met een stanaard leentermijn van 3 weken.

Je kunt dit wel verlegen, als je het boek niet op tijd uit hebt. Via de online bibliotheek worden daarnaast ook luisterboeken aangeboden. Die werden vorig jaar 338.000 keer gedownload. Tot slot zijn er e cursussen te volgen over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld om Spaans te leren, beter te worden in presenteren of om Android onder de knie te krijgen.