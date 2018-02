Online magazine Salon test cryptomining in plaats van advertenties

2018-02-14T13:03:00

2018-02-14T13:01:43

Steeds meer mensen gebruiken een adblocker. Deze handige plug-in blokkeert alle advertenties op een site. Dit heeft het grote nadeel dat websites die hun brood verdienen met online-advertenties geen geld meer binnenkrijgen. Bij online magazine Salon hadden ze een idee: de makers laten lezers kiezen tussen het uitschakelen van de adblocker of het accepteren van cryptomining. Op deze manier kan een site die leeft van advertenties op een andere manier profitabel blijven. De site zal je keuze 24 uur onthouden, bij het afsluiten van het tabblad met de site zal het delven direct stoppen.

Het is best mogelijk dat dit langzaam maar zeker de toekomst gaat worden. Een paar maanden geleden heeft The Pirate Bay al geëxperimenteerd met het delven van cryptovaluta in plaats van het laten zien van advertenties. De makers hadden de code zo aangepast dat zonder dat je het doorhad het werkgeheugen van je computer gebruikt werd om cryptovaluta te delven. Ook hackers gebruiken dit als een opening, ze verstoppen malware in de code van sites en advertenties met het idee om jouw computer voor hen te laten delven.

Hoe werkt cryptomining?

Cryptovaluta bestaan uit datablokken. Een blok bezit een deel van een transactie van de cryptovaluta. Ook bevat een blok een referentie naar het vorige blok en een extreem lastige puzzel. Het probleem is vooral die lastige puzzel: voordat een blok gebruikt kan worden moet die puzzel opgelost worden. Dit is dan ook eigenlijk wat je computer doet met cryptomining, de grafische kaart van je computer doet er alles aan om die puzzel te ontcijferen.

De eerste persoon die de puzzel weet te ontcijferen krijgt een beloning, de cryptovaluta die ze gedolven hebben. Zo is dat bij de bitcoin bijvoorbeeld ondertussen 12,5 stuks (dus ongeveer 100.000 dollar). Tegenwoordig is de bitcoin erg lastig te delven, wat de kans op de 12,5 bitcoin erg klein maakt, en wordt er meer gekeken naar andere cryptovaluta zoals Monero.

Je computer gooit vaak al het overige werkgeheugen en een behoorlijke hoeveelheid stroom in de programma’s die aan het delven zijn. Dit kan dus zorgen voor een trage computer omdat op de achtergrond dit programma altijd bezig is. Denk daarom goed na voor je zo'n verzoek tot cryptomining accepteert.