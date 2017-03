Online StemWijzer ook vandaag nog veel gebruikt

2017-03-15T15:35:00

2017-03-15T15:27:25

Ook op de dag van de verkiezingen wordt de online StemWijzer van ProDemos nog veel geraadpleegd. Vandaag worden er 45.000 gebruikers per uur gemeten.

Dat is te lezen op de Twitter-tijdlijn van de StemWijzer. Mogelijk is het juist vandaag zo druk op de site omdat deze gisteravond kampte met een storing. Dit als gevolg van een DDoS-aanval, waarvan nog niet duidelijk is wie daar achter zaten.

Op de site van de StemWijzer wordt aan de hand van stellingen een stemadvies gegeven. De Autoriteit Persoonsgegevens zat er dit jaar extra bovenop, met name nadat bleek dat de StemWijzer op de eerste dag online niet goed beveiligd was.

Inmiddels hebben meer dan 6 miljoen mensen gebruikgemaakt van de StemWijzer, wat een record is.

Ook vanaf een zonovergoten #Binnenhof wordt er vandaag nog flink gestemwijzerd. Op dit moment 45.000 gebruikers per uur! pic.twitter.com/km2oIjj5ks — StemWijzer (@StemWijzer) March 15, 2017