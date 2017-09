Ontwerpers creëren peperdure iPhone X

2017-09-15T13:34:00

2017-09-15T13:30:58

Toen Apple tijdens de Keynote van 12 september de nieuwe iPhone X onthulde, schrokken flink wat mensen van het prijskaartje van $1.000 dat eraan komt te hangen. Om het nog gekker te maken, hebben ontwerpers een massief gouden versie ontworpen, de Lux iPhone X Ingot.

Ontwerpbureau Brikk uit Hong Kong heeft een nieuwe lijn peperdure Apple producten ontworpen, waaronder de massief gouden Lux iPhone X Ingot, die verkrijgbaar is als Ingot 108 met 108 gram 22 karaats goud voor $44.995, en als Ingot 250 met maar liefst 250 gram 22 karaats goud voor $69.995.

Goedkope variant

Als je iets meer op je portemonnee moet letten, heeft Brikk ook de Lux iPhone X Mono Collection, met een gegraveerde achterzijde in zwart of wit glas, waarbij de zijkanten gemaakt zijn van 24-karaats goud, 18-karaats rozegoud of 950 platina. De prijs? $7.495.

Andere modellen zijn de Classic Collection met een gegraveerde gouden of platina achterzijde ($9.995) en de Deluxe Collection in 24-karaats goud, 18-karaats rozegoud of 950 platina met gekleurd enamel waarbij je uit 12 kleuren kunt kiezen, en een logo met diamantjes. Je kunt kiezen hoeveel randjes met diamanten je wilt: Single ($12.995), Double ($14.995) en Triple ($21.995).

Zelf samenstellen

Verder is er nog de Haute Collection, waarbij je helemaal zelf kunt kiezen welke materialen en kleuren er gebruikt worden, met een vanaf-prijs van $49.995.

Deze speciale iPhones zijn wereldwijd verkrijgbaar, en worden tussen december 2017 en januari 2018 geleverd, afhankelijk van het model.