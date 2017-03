Ontwikkelaars krijgen toegang tot Android O

2017-03-22T09:02:05

2017-03-22T10:08:39

Google heeft ontwikkelaars toegang geven tot hun nieuwe besturingssysteem, Android O. Het nieuwe besturingssysteem voor Android-smartphones wordt de opvolger van Android Nougat en brengt enkele kleine veranderingen met zich mee.

What's in a name

Bij de release van Android 7.0 gaf Google de community de vrijheid om te stemmen over de beste naam. Tot de dag van vandaag houdt Google het alfabet aan als het aankomt op het kiezen van een nieuwe naam voor het nieuwste besturingssysteem. Vorig jaar was het de beurt aan de letter N. De bijnaam Android Nougat kreeg de meeste stemmen en werd de naam van Googles nieuwste besturingssysteem voor mobiele apparaten. Lees ook: Super Mario Run vanaf donderdag ook op Android.

Het is nog niet duidelijk of Google weer voor deze aanpak kiest. Vooralsnog heet het nieuwste besturingssysteem daarom nog gewoon Android O. Waarschijnlijk krijgt dit besturingssysteem versienummers Android 8.0.

Nieuw

In Android O zullen gebruikers notificaties kunnen opdelen in verschillende kanalen met elk zijn eigen instelling. Volgens een nieuwe blog van Google kunnen gebruikers op deze manier zelf kiezen van welke apps ze bepaalde notificaties willen ontvangen. Ook kunnen ontwikkelaars hun apps zo ontwikkelen dat ze in Android O gelimiteerd gebruikmaken van energie en achtergronddiensten zoals locatiediensten. Dit zou de batterijduur van toestellen met Android O aanzienlijk kunnen verbeteren.

Video

Het wordt voor video-apps in Android O mogelijk om een video in een klein venster af te spelen terwijl de gebruiker de app gebruikt. Die functie zien we nu al terug in de app van YouTube. Google wil Android O in de herfst van 2017 uitbrengen.