Onuitgebrachte Windows Phone duikt op: Lumia 435

2017-10-11T15:30:00

2017-10-11T15:26:29

Het had niet veel gescheeld of Microsoft zou Apple en Samsung hebben afgetroefd door eerder een randloze smartphone uit te brengen. De illustere Lumia 435 duikt vandaag ineens op.

De site Windows Central is in handen gekomen van het toestel, dat uiteindelijk nooit op de markt is gebracht. Nu kijken we eigenlijk al niet meer op van een scherm dat zo ver doorloopt dat er van schermranden nauwelijks sprake is, maar deze telefoon stond destijds gepland voor 2014. Wie goed kijkt ziet aan de onderkant wel degelijk een forse rand, daarin zat de camera verwerkt.

Mogelijk een hit

Waarom Microsoft uiteindelijk besloot de telefoon toch niet uit te brengen, is niet bekend. Dat jaar lanceerde er wel een toestel onder dezelfde naam, maar die zag er een stuk saaier uit. Saillant detail is dat de randloze Lumia 435 rond de 200 dollar zou kosten, en dat het daarom best wel eens een hit had kunnen worden.

Inmiddels steekt Microsoft geen moeite meer in het Windows Phone-platform, dat het simpelweg moest afleggen tegen Android en iOS.